Başkan Ataç, Minik Öğrencilerle Bir Araya Geldi

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(ESKİŞEHİR)- Tepebaşı Belediye Başkanı Ahmet Ataç, Özel Masal Başlıyor Anaokulu'nda eğitim gören minik öğrenciler ile bir araya geldi. Ataç, " Çocuklara ve gençliğe büyük önem veren Ulu Önderimiz Mustafa Kemal Atatürk'ün izinde, geleceğimizin teminatı olan yavrularımız için tüm gücümüz ile çalışmaya devam edeceğiz" dedi.

Tepebaşı Belediye Başkanı Ahmet Ataç, Tepebaşı bölgesinde faaliyet gösteren Özel Masal Başlıyor Anaokulu'nda eğitim gören 4 yaşındaki 7 öğrenci ile birlikte okul kurucularından Hicran Özünlü, Okul Müdürü Büşra Ünal ve sınıf öğretmeni Özlem Özdemir'i misafir etti.

Başkan Ataç'ın makamında gerçekleşen ziyarette konuşan sınıf öğretmeni Özlem Özdemir, "Okulda belediye çalışmaları ile ilgili bir etkinlik gerçekleştirdik. Etkinlikte çocuklar, başkan ile tanışmak istediklerini belirttiler ve biz de öğrencilerimizi Başkanımız Ahmet Ataç ile tanıştırmaya getirdik. Misafirperverliği için Başkanımız Ahmet Ataç beye çok teşekkür ederiz" diye konuştu.

Ziyarette minik misafirleri ile keyifli bir sohbet gerçekleştiren Başkan Ataç ise "Geleceğimizin teminatı çocuklarımızla buluşmaktan dolayı çok mutluyum. Bizler de Tepebaşı Belediyesi olarak çocuklarımızın geleceği için birçok alanda proje gerçekleştiriyoruz. Çocuklara ve gençliğe büyük önem veren Ulu Önderimiz Mustafa Kemal Atatürk'ün izinde, geleceğimizin teminatı olan yavrularımız için tüm gücümüz ile çalışmaya devam edeceğiz" dedi.