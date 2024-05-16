Bozüyük Belediye Başkanı Engelliler Haftası Sergisine Katıldı - Son Dakika
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Bozüyük Belediye Başkanı Engelliler Haftası Sergisine Katıldı

Bozüyük Belediye Başkanı Engelliler Haftası Sergisine Katıldı

Bozüyük Belediye Başkanı Mehmet Talat Bakkalcıoğlu, Engelliler Haftası dolayısıyla düzenlenen sergiye katılarak özel çocuklar ve aileleri ile bir araya geldi. Sergide öğrencilerin yaptığı ürünler sergilendi ve Başkan Bakkalcıoğlu, öğrenci ve aileleri ile yakından ilgilendi. Daha sonra vatandaşları ve esnafı selamlayan Başkan Bakkalcıoğlu, esnafa hayırlı işler diledi.

16.05.2024 17:58  Güncelleme: 19:29
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(BİLECİK) - Bozüyük Belediye Başkanı Mehmet Talat Bakkalcıoğlu, Engelliler Haftası dolayısıyla düzenlenen sergiye katılarak özel çocuklar ve aileleri ile bir araya geldi, İsmet İnönü Caddesi'nde vatandaşları ve esnafı selamladı.

Bozüyük Şehit Zafer İpek Özel Eğitim İlkokulu ve Ortaokulu ile Meslek Okulu ile Bozüyük Özel Eğitim Uygulama Okulu özel öğrencilerinin yıl içerisinde yapmış olduğu ürünlerden oluşan sergi, Bozüyük 100. Yıl Çarşı Meydanı'nda ziyarete açıldı. İki gün sürecek sergiyi, Başkan Bakkalcıoğlu, beraberindeki CHP İlçe Başkanı İsmail Akçasoy, İlçe Yönetimi ve Belediye Meclis üyeleri ile gezdi.

Başkan Bakkalcıoğlu, öğrenci ve aileleri ile yakından ilgilenerek onlarla sohbet etti. Daha sonra İsmet İnönü Caddesi üzerinde vatandaşları ve esnafı selamlayan Bakkalcıoğlu ve beraberindekiler esnafa hayırlı iş, bereketli ve bol kazanç temennisinde bulundu.

Kaynak: ANKA

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Son Dakika Güncel Bozüyük Belediye Başkanı Engelliler Haftası Sergisine Katıldı - Son Dakika

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