Başkan Demirçalı'dan Kurban Bayramı Mesajı

(ADANA)- Yüreğir Belediye Başkanı Ali Demirçalı, "Ailemizi, büyüklerimizi unutmayarak, bu bayramda da kırgınlıkların ve dargınlıkların sona erdiği, sevgi ve hoşgörünün hakim olduğu bir ortam yaratmalıyız. Yardıma muhtaç olanları gözetmeli ve bir arada olmanın değerini bilmeliyiz. Bu vesileyle tüm hemşehrilerimin Kurban Bayramı'nı en içten dileklerimle kutluyorum" dedi.

Yüreğir Belediye Başkanı Ali Demirçalı, Kurban Bayramı dolayısıyla bir kutlama mesajı yayımladı. Kurban Bayramı'nın tüm insanlığa barış, kardeşlik ve refah getirmesini dileyen Başkan Demirçalı, mesajında şunları kaydetti:

"Birlik ve beraberlik içinde kutlayacağımız mübarek Kurban Bayramı'na erişmenin mutluluğunu ve huzurunu yaşıyoruz. Kurban Bayramı, bizlere sevdiklerimizle ve ailemizle birlikte olmanın, ihtiyaç sahiplerine el uzatmanın ve sosyal dayanışmanın ne kadar önemli olduğunu bir kez daha hatırlatıyor. Ailemizi, büyüklerimizi unutmayarak, bu bayramda da kırgınlıkların ve dargınlıkların sona erdiği, sevgi ve hoşgörünün hakim olduğu bir ortam yaratmalıyız. Yardıma muhtaç olanları gözetmeli ve bir arada olmanın değerini bilmeliyiz. Bu vesileyle tüm hemşehrilerimin Kurban Bayramı'nı en içten dileklerimle kutluyor, büyüklerimizin ellerinden, çocuklarımızın gözlerinden öpüyor; sağlık, huzur ve bereket dolu nice bayramlar diliyorum."