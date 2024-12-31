Başkan Durbay'dan 2025 Yeni Yıl Mesajı - Son Dakika
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Başkan Durbay'dan 2025 Yeni Yıl Mesajı

Şehzadeler Belediye Başkanı Gülşah Durbay, 2025 yılının barış, adalet ve eşitliğin hüküm sürdüğü bir yıl olmasını dileyerek vatandaşlara yeni yıl mesajı yayımladı.

31.12.2024 14:00  Güncelleme: 14:54
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(MANİSA)- Şehzadeler Belediye Başkanı Gülşah Durbay yayımladığı yeni yıl mesajında, "2025 yılının yoksulluğun, savaşın ve gözyaşlarının son bulduğu, barışın, adaletin ve eşitliğin hüküm sürdüğü bir yıl olmasını temenni ediyorum" dedi.

Başkan Gülşah Durbay, vatandaşların yeni yılını yayımladığı bir mesajla kutladı. Durbay, mesajında şunları kaydetti:

"Geride bıraktığımız 2024 yılı, dünyada savaşların, yoksullukların ve gözyaşlarının hakim olduğu zorlu bir yıl oldu, ancak her zorluk umutlarımızın ve yeni başlangıçların da habercisi olmuştur.  2024 yılı her ne kadar zor olsa da ülkemizde değişim ve dönüşümün yaşandığı umut dolu bir yıl oldu. Şehzadeler Belediyemizi devraldığımız Nisan ayından bu yana 9 ayda, siz değerli yurttaşlarımızın yaşam kalitesini arttırmak, daha iyi hizmet verebilmek, Şehzadeler'i daha güzel, daha yaşanabilir bir kent haline getirmek için gece gündüz çalıştık, 2025'te de aynı sorumlulukla çalışmaya devam edeceğiz. Tüm dünya insanları için 2025 yılının yoksulluğun, savaşın ve gözyaşlarının son bulduğu, barışın, adaletin ve eşitliğin hüküm sürdüğü bir yıl olmasını temenni ediyor, hep birlikte daha güzel, daha eşit ve daha huzurlu bir geleceğe adım atmamız dileğiyle, yeni yılınızı kutluyorum."

Kaynak: ANKA

Gülşah Durbay, Şehzadeler, Politika, Güncel, Yaşam, Son Dakika

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