Başkan Esen Muhtarlarla Buluştu

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Çankırı Belediye Başkanı İsmail Hakkı Esen, mahalle muhtarları ile bir araya geldi.

Belediye Sosyal Tesisi'nde düzenlenen programda Esen, mahalle muhtarlarına kentte yapılacak proje ve çalışmalar hakkında bilgi vererek ihtiyaç, istek, fikir ve önerilerini dinledi.

Çankırı için ortak akıl ve ortak karar vurgusu yapan Esen, "Kıymetli muhtarlarımız ile hizmet dolu bir 5 yılı geride bıraktık. İkinci kez birlikte geçireceğimiz 5 yılımızı da yine halkımıza dokunan önemli hizmetler ile doldurmak istiyoruz. Bunun için vatandaşlarımızla aramızda önemli bağ olan muhtarlarımız ile iş birliği halinde olmaya devam edeceğiz." ifadelerini kullandı.