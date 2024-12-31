Başkan Eşki, Yeni Yıl Öncesi Çalışanları Ziyaret Etti

Güncel

(İZMİR) - Bornova Belediye Başkanı Ömer Eşki, yeni yıl öncesinde belediyenin tüm birimlerini ziyaret ederek çalışanlarla bir araya geldi. Çalışanlarla sohbet eden Başkan Eşki, personele hatıra olarak birer termos bardak ve 2025 yılı takvimi hediye etti.

Bornova Belediye Başkanı Ömer Eşki, belediyenin tüm birimlerini ziyaret ederek personelin yeni yılının kutladı. Ziyaretleri sırasında yaptığı konuşmada, Bornova'yı daha da ileriye taşımak için birlik ve beraberlik içinde çalışmaya devam edeceklerini vurgulayan Başkan Eşki, "Tüm çalışanlarımıza ve ailelerine huzurlu, sağlıklı ve mutlu bir yıl diliyorum. Yeni yılın ülkemize ve dünyaya barış getirmesini temenni ediyorum" dedi.

Başkan Eşki, her bir çalışanın Bornova'nın geleceği için yaptığı katkının önemini dile getirerek teşekkürlerini iletti. Başkan Eşki ile hatıra fotoğrafı çektiren çalışanlar da bu anlamlı ziyaretten duydukları memnuniyeti ifade etti.