Başkan Güner, 2024'ün Son Gününde Huzurevi ve Park Ziyaretleri Gerçekleştirdi - Son Dakika
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Başkan Güner, 2024'ün Son Gününde Huzurevi ve Park Ziyaretleri Gerçekleştirdi

Çankaya Belediye Başkanı Hüseyin Can Güner, 2024 yılının son gününde Seyranbağları Huzurevi'ni ziyaret ederek huzurevi sakinleriyle sohbet etti. Ardından Kuğulu Park'ta vatandaşlarla bir araya gelerek yeni yıl dileklerini paylaştı. Başkan Güner, işçi emekçilerini de unutmayarak Temizlik İşleri Müdürlüğü şantiyesini ziyaret etti.

01.01.2025 12:25  Güncelleme: 13:21
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(ANKARA)- Çankaya Belediye Başkanı Hüseyin Can Güner, 2024'ün son gününde Seyranbağları Huzurevi'ni ziyaret ederek büyüklerin yeni yılını kutladı. Başkan Güner, Kuğulu Park kutlamalarına katılan vatandaşlarla ve Tunalı esnafı ile bir araya geldi. Gecenin sonunda ise Güner, Çankaya Belediyesi emekçilerini, Temizlik İşleri Müdürlüğü şantiyesinde ziyaret etti.

Çankaya Belediye Başkanı Hüseyin Can Güner, 2024 yılının son gününde biz dizi ziyarette bulundu. Bu kapsamda Başkan Güner, 2024'ün son gününde Seyranbağları Huzurevi'ni ziyaret ederek büyüklerin yeni yılını kutladı ardından Kuğulu Park kutlamalarına katılan vatandaşların ve Tunalı esnafının yeni yılını kutladı. Gecenin sonunda ise Başkan Güner, Çankaya Belediyesi emekçilerini, Temizlik İşleri Müdürlüğü şantiyesini ziyaret etti.

Başkan Güner, Seyranbağları Huzurevi ziyaretinde huzurevi sakinlerinin keyifli sohbetlerinin 2025 yılına umut olduğunu belirterek, "Yaşam sevinçleriyle, gülen yüzleriyle bizlere enerji kattılar. Yeni yılı onlarla karşılamak bizim için büyük bir mutluluk" dedi.

"Tüm halkımıza sağlıklı, huzurlu, mutlu yıllar diliyorum"

Yeni yıl kutlamalarını Kuğulu Park ve Tunalı Hilmi Caddesi'nde sürdüren Başkan Güner, Başkentin farklı noktalarından gelen vatandaşlarla buluştu. Vatandaşlarla sohbet ederek yeni yıl dileklerini paylaşan Başkan Güner, "Başkentin dört bir yanından komşularımızın 2024'ün son akşamını geçirmek için buluştuğu Kuğulu Park ve Tunalı Hilmi Caddesi'nde esnafımız ve Başkentlilerle sohbet edip yeni yıl için güzel dilekler paylaşmak çok değerli. Tüm halkımıza sağlıklı, huzurlu, mutlu yıllar diliyorum" diye konuştu.

Başkan Hüseyin Can Güner, 2024 yılının son saatlerinde Temizlik İşleri Müdürlüğü'nün Mühye'deki şantiyesinde vardiyasını bekleyen Çankaya emekçilerini de ziyaret etti. Güner, Çankaya'nın temizliği için gece boyunca çalışacak ve yeni yıla ailelerinden ayrı görev başında girecek mesai arkadaşlarını göreve uğurlarken, "Özverili emekleri için hepsine teşekkür ediyorum. 2025'in Çankayamıza ve ülkemize huzur ve mutluluk getirmesini diliyorum" dedi.

Kaynak: ANKA

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Son Dakika Güncel Başkan Güner, 2024'ün Son Gününde Huzurevi ve Park Ziyaretleri Gerçekleştirdi - Son Dakika

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