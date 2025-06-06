Başkan İlkay Çiçek'ten Bayramlaşma Mesajı

(İZMİR)- Menderes Belediye Başkanı İlkay Çiçek, bayramlaşma programları kapsamında belediye personeli, muhtarlar ve vatandaşlarla buluştu. Çiçek, Kaymakamlığın bayramlaşma programına da katıldı.

Menderes Belediye Başkanı İlkay Çiçek, Kurban Bayramı dolayısıyla bayramlaşma programları düzenledi. Belediye ana binası, hizmet binaları ve şantiyelerde, personelin bayramını kutladı. Muhtarları da Muhtarlar Derneği'nde ziyaret ederek bayramlarını kutlayan Başkan İlkay Çiçek, vatandaşlarla da bayramlaştı. Programların ardından Menderes Kaymakamlığı'nın gerçekleştirdiği bayramlaşma buluşmasına katılan Çiçek, Kaymakam, kurum amirleri ve gaziler ile de bayramlaştı. Birlik ve beraberlik mesajı veren Başkan Çiçek, herkese mutlu bayramlar diledi.

"Hepimizin Kurban Bayramı kutlu olsun"

Çiçek, "Kurban Bayramı'nın tüm vatandaşlarımıza ve İslam alemine iyilikler, güzellikler getirmesini diliyorum. Bayram tatilimiz, bize ve ailelerimize iyi gelsin. Kesilen kurbanları Allah kabul etsin. İhtiyaç sahibi vatandaşlarımızı unutmadan dayanışma içinde kurbanlarımızı paylaşalım. Hepimizin Kurban Bayramı kutlu olsun" dedi.