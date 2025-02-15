Başkan Kaya'dan Arıcılara Destek Sözü

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(TRABZON) - Ortahisar Belediye Başkanı Ahmet Kaya, yaptıkları üretimle hem doğaya hem de ekonomiye çok önemli katkılar sağlayan arı yetiştiricilerine teşekkür ederek ürettikleri kaliteli ürünleri, Akoluk ve Kireçhane Köy Pazarları'nda satmaları için destek vereceklerini söyledi.

Ortahisar Belediye Başkanı Ahmet Kaya, Trabzon İli Arı Yetiştiricileri Birliği'nin 7. Olağan Genel Kurulu'na katıldı. Genel kurulda arıcılara hitap eden Başkan Kaya, arıcılığın yaşam döngüsü için çok önemli bir uğraşı olduğunu dile getirerek bu önemli faaliyeti yürüten arıcılara ellerinden gelen desteği vereceklerini kaydetti.

"Çok değerli bir iş yapıyorsunuz"

Başkan Kaya, "Nektardan bala, çiçekten kovana, doğadan insana o mucizeyi, eğer arıcılar olmasa doğaya karışıp yok olabilecek o mucizeyi topluyorsunuz, emek veriyorsunuz. Dağda, taşta gezerek onu ekonomimize kazandırıyorsunuz. Üretim yapıyorsunuz, ülkemize katkı sağlıyorsunuz, bunun için size şükranlarımı sunuyorum" ifadelerini kullandı.

"Mucizevi bir varlık olan arıların çalışması,insanı hayrete düşürüyor"

Arıların iş birliği içinde müthiş bir çalışkanlık örneği sergilediğini kaydeden Başkan Kaya, "Bal üretiminden, yaşam döngüsüne kadar, inanılmaz mucizevi bir varlıktan söz ediyoruz. Arı müthiş bir varlık. Ben okudukça, araştırdıkça hayretlere düşmüştüm. Gerçekten inanılmaz bir varlık. Arılar inanılmaz bir iş birliği içinde ve müthiş bir çalışkanlık örneğiyle işlerini yapıyorlar. Bazen işçi arılar, iş yükleri arttığı zaman kovandaki kraliçeye, 'Ben çok yoruluyorum, benim iş yüküm çok artıyor, yeni işçi arılar üret' diye mesaj verebiliyor. Çok enteresan bir çalışma yöntemi ve disiplinleri olan bir canlıdan bahsediyoruz. Sizler de arıların ürettiği altın değerindeki o balı, ekonomimize kazandırıyorsunuz" dedi.

"Arıcılarımızı, köy pazarlarımıza davet ediyoruz"

Türkiye'nin ekonomik olarak ayağa kalkması için üretmesi gerektiğinin altını çizen Başkan Kaya, arıcıların ürettikleri ürünleri köy pazarlarında satmaları için destek vereceklerini belirterek, şöyle konuştu:

"Ben üreten insana çok değer veririm. Çünkü ülkemizin üretmeye, ayağa kalkmaya ihtiyacı var. Bunun yolu da üretimden geçiyor. Bu anlamda bizim Ortahisar Belediyesi olarak iki köy pazarımız var. Kadınlar, köylerde ürettikleri ürünleri, bağında bahçesinde ürettiği maydanozu, marulu, ıspanağı, fasulyeyi, sütü ve yoğurdu getirip pazar günleri Akoluk ve Kireçhane'deki pazarlarımızda satıyorlar. Bu pazarlara iki tane daha ekleyeceğiz. Birini Yalıncak'ta birini de Akyazı'da açacağız. Burada size şu sözü veriyorum. Trabzon Arı Yetiştiriciliği Birliği olarak ürettiğiniz balları bu pazarlarda satabileceğiniz bir standı sizlere vereceğiz. O mis gibi balları getirip burada halkımıza satabilirsiniz. Yeter ki üretin, bizim de sizlere elimizden geldiğince katkımız olsun."

Başkan Kaya, Genel Kurul'da yeniden Birlik Başkanlığı'na seçilen Yusuf Aksoy ve yönetimini tebrik ederek görevlerinde başarılar diledi.