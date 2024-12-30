Başkan Kaya'nın Yeni Yıl Mesajı

Güncel

Ortahisar Belediye Başkanı Ahmet Kaya, yeni yıl dolayısıyla mesaj yayımladı.

Kaya, mesajında, 2025 yılının halka ve bütün insanlığa barış, mutluluk getirmesini temenni etti.

2024 yılında Ortahisar ve Trabzon için büyük umutlar yeşerttiklerini aktaran Kaya, "Dayanışmamızı, birliğimizi ve bütünlüğümüzü daha da güçlendirmemiz gereken yeni bir yıla giriyoruz. Güzel ülkemizin güzel insanları ile el ele vererek üstesinden gelemeyeceğimiz hiçbir zorluk, hiçbir olumsuzluk yoktur. Yeter ki umutlarımızı kaybetmeyelim. Hep birlikte bütün olumsuzlukların, zorlukların üstesinden gelebileceğimize inanıyoruz." ifadelerini kullandı.

Kaya, göreve gelmesinin ardından 9 ay geçtiğine de değinerek, şunları kaydetti:

"Bu süre içinde halkımızla güven ve sevgiye dayalı, sıcak ve samimi bağlar kurduk. Halkımızın ihtiyaç ve taleplerini dikkate alan bir planlamayla, sorunları çözmek, ilçemizi daha yaşanılabilir bir hale getirmek için gecemizi gündüzümüze kattık. Yeni yılda da aynı anlayışla çalışmalarımızı sürdürecek, sosyal belediyecilik çalışmalarımızla, altyapı ve üst yapı projelerimizle, kültür ve sanat etkinliklerimizle Ortahisar'ımızı daha çağdaş bir kent haline getirmek için çalışacak, halkımıza hizmet etmeye devam edeceğiz."