Başkan Kıvrak, Karakollar Mahallesi'nde Çalışmalar Hakkında Bilgi Verdi

(AYDIN)- Çine Belediye Başkanı Mehmet Kıvrak, Belediye Başkan Yardımcısı Timuçin Karabulut ile birlikte Karakollar Mahallesi'ni ziyaret etti.

Belediye Başkanı Mehmet Kıvrak, mahallelerin ihtiyaçlarını yerinde tespit ederek kalıcı çözümler üretme anlayışıyla çalışmalarını

sürdürüyor. Bu kapsamda Başkan Kıvrak, Belediye Başkan Yardımcısı Timuçin Karabulut ile birlikte Karakollar Mahallesi'ni ziyaret etti. Ziyarette Mahalle Muhtarı Gültekin Celep ve vatandaşlarla bir araya gelen Kıvrak, mahallede yapılması planlanan çalışmalar hakkında değerlendirmelerde bulundu. Vatandaşların taleplerini dinleyen Kıvrak, Çine Belediyesi olarak mahallelerin önceliklerine göre çözüm odaklı çalışmaya devam edeceklerini belirtti.

"Sorunları yerinde görmek ve çözüm üretmek önceliğimiz"

Halkla iç içe bir yönetim anlayışını benimsediklerini ifade eden Başkan Kıvrak, "Her mahallemize eşit hizmet götürmek, sorunları yerinde görmek ve çözüm üretmek önceliğimiz. Karakollar Mahallemizde de hem muhtarımızla hem de vatandaşlarımızla verimli bir görüşme gerçekleştirdik" dedi.