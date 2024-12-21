Başkan Kıvrak, Sarıoğlu Mahallesi'nde Parke Taşı Çalışmalarını İnceledi - Son Dakika
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Başkan Kıvrak, Sarıoğlu Mahallesi'nde Parke Taşı Çalışmalarını İnceledi

Başkan Kıvrak, Sarıoğlu Mahallesi\'nde Parke Taşı Çalışmalarını İnceledi

Çine Belediye Başkanı Mehmet Kıvrak, Sarıoğlu Mahallesi'nde devam eden kilitli parke taşı döşeme çalışmalarını yerinde inceledi, vatandaşlarla bir araya gelerek bilgi verdi ve çalışmaların yaşam kalitesini artıracağını vurguladı.

21.12.2024 14:14  Güncelleme: 14:18
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(AYDIN) - Çine Belediye Başkanı Mehmet Kıvrak, Sarıoğlu Mahallesi'nde devam eden kilitli parke taşı döşeme çalışmalarını yerinde inceleyerek, vatandaşlarla bir araya geldi.

Saha ziyaretinde Sarıoğlu Mahalle Muhtarı Aykut Aydın ve mahalle sakinleriyle sohbet eden Başkan Kıvrak, bölgede yürütülen çalışmalar hakkında detaylı bilgi verdi. Kıvrak, mahalle sakinlerinin yaşam kalitesini artırmak amacıyla başlatılan parke taşı döşeme çalışmasına ilişkin, "Sarıoğlu, ilçemizin önemli mahallelerinden biri. Burada yaşayan hemşehrilerimizin daha konforlu bir yaşam sürmeleri için çalışmalarımıza hız kesmeden devam ediyoruz. Kilitli parke taşı döşemesiyle birlikte mahallemizin görünümü daha estetik hale gelecek ve yollarımız daha uzun ömürlü olacaktır" diye konuştu.

Muhtar Aydın ile vatandaşlar ise yapılan çalışmalar ve hizmetlerden duydukları memnuniyeti dile getirerek, Başkan Kıvrak'a teşekkür etti. Vatandaşlar, özellikle kilitli parke taşı döşeme çalışmasının mahallelerine değer kattığını ve yaşamlarını kolaylaştırdığını söyledi.

Kaynak: ANKA

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Son Dakika Güncel Başkan Kıvrak, Sarıoğlu Mahallesi'nde Parke Taşı Çalışmalarını İnceledi - Son Dakika

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