Başkan Köse, Yeni Yılı Kutladı ve Şans Bilekliği Hediyeleri Dağıttı

Güncel

(KARABÜK) - Safranbolu Belediye Başkanı Elif Köse, Sadri Artunç Caddesi'nde çıktığı gezide, vatandaşlara 2025 yılının güzellikler getirmesi temennisiyle şans bileklikleri hediye etti. Başkan Köse, çocuklara da şekerleme dağıttı.

Başkan Köse, Sadri Artunç Caddesi'ni ziyaret ederek, vatandaşların yeni yılını kutladı. Gezisinde vatandaşlara şans bilekliği hediye eden Köse, çocuklara da şekerleme dağıttı. Köse, ilçe halkına yeni yıl dileklerini ileterek, birlik ve beraberlik mesajları verdi.