Başkan Kotan, Personeliyle Bayramlaşarak Teşekkür Etti

(ANTALYA)- Konyaaltı Belediye Başkanı Cem Kotan, Kurban Bayramı öncesi belediye personeliyle bir araya geldi. Personelin bayramını kutlayan Kotan, "Ailenizle, sevdiklerinizle birlikte sağlıklı ve huzurlu bir bayram geçirmenizi diliyorum" dedi.

Konyaaltı Belediye Başkanı Cem Kotan, personeliyle geleneksel bayramlaşma programında bir araya geldi. Ana Hizmet Binası'ndan başlayan bayramlaşma, Fen İşleri, Tarımsal Hizmetler ve Temizlik İşleri Müdürlükleri'nde devam etti. Başkan Kotan, tüm birimleri ziyaret ederek personelin bayramını kutladı.

"Belediyecilik bir ekip işidir"

Kotan, "Sizlerin gayreti ve emeğiyle bu şehre hizmet ediyoruz. Her birinizin katkısı bizim için çok kıymetli. Belediyecilik bir ekip işidir. Sahada, masada, araç başında, ofiste gece gündüz demeden çalışan her bir arkadaşım bu büyük yapının vazgeçilmez bir parçasıdır. Hep birlikte, aynı sorumluluk bilinciyle hareket ederek vatandaşlarımıza en iyi hizmeti sunmanın çabası içindeyiz. Bu vesileyle, başta siz değerli çalışma arkadaşlarım olmak üzere tüm ailenize, sevdiklerinize sağlık, mutluluk ve huzur dolu bir bayram diliyorum" diye konuştu.