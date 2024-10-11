Başkan Önal, Başarılı Öğrencilere Destek Hediye Etti

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(İZMİR)- Bayraklı Belediyesi Sosyal Etkinlik Merkezi'nde eğitim alarak üniversite ve liseye giriş sınavlarında başarılı olan öğrenciler, Belediye Başkanı İrfan Önal'a teşekkür ziyaretinde bulundu. Başkan Önal, üniversiteyi kazanan ve liseye devam eden öğrencilere başarılar dileyerek, seyahatlerinde kullanabilecekleri valiz, kırtasiye malzemeleri ve çanta hediye etti. Önal, "Geleceğimizin teminatı olan gençlerimize imkanlarımız dahilinde her zaman destek olacağız. Eğitim hayatınızda başarılar diliyorum" dedi.

Bayraklı Belediyesi Sosyal Etkinlik Merkezi'nde aldıkları ücretsiz eğitimle hayallerindeki üniversite ve liselere yerleşen öğrenciler, Başkan İrfan Önal'a teşekkür ziyaretinde bulundu. Sınavlarda başarılı olan gençler, bu mutluluğu Başkan Önal ile paylaşarak, üniversite ve lise hayatlarına adım atmanın heyecanını dile getirdi. Ziyaret sırasında gençlerle sohbet eden Başkan Önal, öğrencilere valiz, kırtasiye malzemeleri ve çanta hediye etti.

"Gençlerimize her zaman destek olmaktan gurur duyuyoruz"

Eğitime yapılan yatırımların ülkenin geleceğine en büyük katkı olduğunu vurgulayan Başkanı Önal, "Hepinizi gönülden tebrik ediyorum. Uzun ve zorlu bir süreci başarıyla tamamlayarak hayalini kurduğunuz üniversite ve liselere yerleşmeniz bizler için büyük bir gurur kaynağı. Bayraklı Belediyesi Sosyal Etkinlik Merkezin'de aldığınız eğitimlerin bu süreçte size destek olduğunu bilmek mutluluk verici. Geleceğimizin teminatı olan siz gençlerimize her zaman destek olmaktan gurur duyuyoruz. Yeni bir hayata adım atıyorsunuz ve bu yolculuğunuzda başarılarınızın daim olmasını diliyorum. Bayraklı Belediyesi olarak eğitime olan desteğimizi sürdüreceğiz, sizler gibi gençlerimizin her zaman yanında olacağız" diye konuştu.