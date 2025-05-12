Başkan Özalp Engelliler Haftası'nda Dernek Ziyareti

Taşova Belediye Başkanı Ömer Özalp, Engelliler Haftası dolayısıyla, Taşova Engelliler Derneği Başkanı Yavuz Aydın'ı ziyaret etti.

Engelli vatandaşların her zaman yanlarında olduklarını belirten Özalp,

"Engelli vatandaşların hayatlarını kolaylaştırmak içinde çalışmalarımız devam etmektedir, engelli vatandaşlar için imkanlar dahilinde her türlü fedakarlığı yerine getirmeye hazırız. Herkese sağlıklı, sıhhatli ve huzurlu bir hayat diliyorum. Engellilerimizi sosyal hayatın içine daha fazla kattığımız zaman, hem onlar hem de aileleri mutlu oluyor" diye konuştu

Engelliler Derneği Başkanı Aydın ise ziyaretten dolayı memnuniyeti dile getirerek, Özlap'e teşekkür etti.