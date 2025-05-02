Başkan Tayır, Öğrencilerle Buluştu

Orhaneli Belediye Başkanı Ali Osman Tayır, lisede öğrenim gören öğrencileriyle bir araya geldi.
Orhaneli Belediyesi Sosyal Tesisi'nde gerçekleştirilen etkinlikte Başkan Tayır, Orhaneli Ahmet Necati Yılmaz Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi öğretmen ve öğrencilerinin isteklerini dinledi.
Tayır, sorunların çözümü için ellerinden geleni yapmaya hazır olduklarını bildirdi.
Sohbet sonrası öğrencilerle fotoğraf çekimi gerçekleştirildi.
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