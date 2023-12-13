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Başkentte eski eşi tarafından vurulan kadın ağır yaralandı - Son Dakika
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Başkentte eski eşi tarafından vurulan kadın ağır yaralandı

Ankara'nın Sincan ilçesinde, eski eşi tarafından başından vurulan Nursena Kozan ağır yaralandı. Şüpheli yakalanırken, Kozan yoğun bakıma alındı. Olayı duyan mahalle sakinleri ise 'torpil patlamasına benzer bir ses duyduk' dedi.

Başkentte eski eşi tarafından vurulan kadın ağır yaralandı
13.12.2023 - 23:53,
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Başkentte eski eşi tarafından başından silahla vurulan Nursena Kozan (25) ağır yaralandı.

Alınan bilgiye göre, şüpheli Ş.Ş, saat 18.30 sıralarında eski eşi Kozan'ın Sincan Tandoğan Mahallesi Peçenek Caddesi'ndeki evinin önüne gitti.

Burada Kozan'la tartışan Ş.Ş, yanındaki tabancayla eski eşini başından vurdu.

Ambulansla ağır yaralı olarak hastaneye kaldırılan Nursena Kozan'ın duran kalbi, sağlık ekiplerinin müdahalesiyle yeniden çalıştırıldı. Kozan'ın yoğun bakıma alındığı öğrenildi.

Şüpheli Ş.Ş, Sincan İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliği ekiplerince yakalandı.

Soruşturma sürüyor.

"Torpil patlamasına benzer bir ses duydum"

Mahalle sakinlerinden Hakan Şahin, AA muhabirine, olay esnasında mutfakta oturduğunu ve "torpil patlamasına" benzer bir ses duyduğunu söyledi.

Şahin, "Dışarı çıktığımda kalabalık vardı, sonrasında ambulans ve polis geldi. Bir kız vurulmuş, 'Durumu ağır.' dediler. Başka da bir bilgimiz yok." ifadelerini kullandı.

Kaynak: AA
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Sincan, Kozan, Olay, Güvenlik, Şiddet, Suç, 3. Sayfa, Güncel, Son Dakika

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