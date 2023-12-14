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Başkentte eski eşi tarafından vurulan kadının ailesi adalet istiyor - Son Dakika
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Başkentte eski eşi tarafından vurulan kadının ailesi adalet istiyor

Başkentte eski eşi tarafından başından silahla vurulan Nursena Kozan'ın ailesi, zanlının gereken cezayı almasını istiyor. Kozan'ın tedavisi devam ederken, ailesi şüphelinin müebbet hapis cezası almasını talep ediyor.

Başkentte eski eşi tarafından vurulan kadının ailesi adalet istiyor
14.12.2023 - 03:23,  Güncelleme: 03:26
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Başkentte eski eşi tarafından başından silahla vurularak ağır yaralanan Nursena Kozan'ın (25) ailesi, zanlının gereken cezayı almasını istiyor.

Dün akşam saatlerinde Sincan Tandoğan Mahallesi Peçenek Caddesi'ndeki evinin önünde, eski eşi Ş.Ş. tarafından başından vurularak ağır yaralanan Nursena Kozan'ın tedavisi, özel bir hastanede devam ediyor.

Hastanede çocuğunun tedavisinin tamamlanmasını bekleyen baba Erdal Kozan, kızının yaklaşık bir yıl önce Ş.Ş'den boşandığını belirtti.

Boşandığı eşinin kafasına ateş etmesi sonucu kızının hastanede yaşam mücadelesi verdiğini ve şüphelinin müebbet hapis cezası almasını istediğini ifade eden Kozan, "4 yaşında kızı var. İnsan hayatı bu kadar ucuz değil. O zaman hep birlikte hesabımızı başka türlü sormaya yöneliriz. Ben, Türk adaletine inanıyorum." dedi.

Zanlının yargılanmasının ardından müebbet hapis cezası alacağına inandığını vurgulayan Kozan, şunları kaydetti:

"Hakim beyin ya da hakime hanımın, müebbetle yargıladığını duyduğum an içimin yangını sönmez, ama en azından birazcık rahatlarım. İnşallah yoğun bakımdan çıkar ve çocuğuna kavuşur. Allah'tan ümit kesilmez."

Anne Gülay Tek ise çocuğunun durumunun kötü olduğunu ifade etti.

Kızının, eşinden ayrılalı yaklaşık bir yıl olduğunu söyleyen Tek, "Bir yıl sonra eski eşi tarafından vuruluyor. Ölümünü bekliyoruz. Başka bir şey beklemiyoruz şu anda. Televizyondan izlerken 'benim başıma gelmez' diyordum. Benim başıma da geldi." sözlerini sarf etti.

Yapılanın insanlık dışı olduğunu dile getiren Tek, şüphelinin müebbet hapis cezası almasını istediğini belirterek, şunları paylaştı:

"Her gün bir kadın cinayeti dinliyoruz. Ayrılmak suç mu? İnsanlar ayrılabilir. İnsan gibi de durabilir. Biz de ayrıldık. Hiçbir zaman böyle şeyler yapmadık. Bu, insanlık değil. Ortada masum bir çocuk kaldı."

Olay

Dün akşam saatlerinde, Sincan Tandoğan Mahallesi Peçenek Caddesi'nde, Ş.Ş, boşandığı eşi Nursena Kozan'ı başından silahla vurmuş, ağır yaralanan kadın hastanede tedavi altına alınmıştı. Ş.Ş. ise Sincan İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliği ekiplerince yakalanmıştı.

Kaynak: AA
YORUMLAR

Sincan, Gülay, Kozan, Aile İçi Şiddet, Suç, Hukuk, 3. Sayfa, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Başkentte eski eşi tarafından vurulan kadının ailesi adalet istiyor - Son Dakika


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