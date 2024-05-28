Baskil ilçesinde çiftçi bilgilendirme toplantısı düzenlendi - Son Dakika
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Baskil ilçesinde çiftçi bilgilendirme toplantısı düzenlendi

Baskil ilçesinde çiftçi bilgilendirme toplantısı düzenlendi

Baskil Kaymakamlığı tarafından düzenlenen çiftçi bilgilendirme toplantısı, Hükümet Konağı konferans salonunda gerçekleştirildi. Kaymakam Ömer Tuğrul Kundakçı, çiftçilerin sorunlarını dinleyerek çözüm önerilerini değerlendirmeyi hedeflediklerini belirtti. Toplantıya, Kaymakam Kundakçı, İl Tarım ve Orman Müdürü Ali Kılıç, Belediye Başkanı Tuncer Turus, İlçe Tarım ve Orman Müdürü Ahmet Ayhan, çiftçiler ve muhtarlar katıldı.

28.05.2024 12:33
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Baskil ilçesinde çiftçi bilgilendirme toplantısı düzenlendi.

Baskil Kaymakamlığı organizasyonuyla Hükümet Konağı konferans salonunda çiftçi bilgilendirme toplantısı yapıldı.

Kaymakam Ömer Tuğrul Kundakçı, yaptığı açıklamada, ilçedeki çiftçilerin sorunlarını ve çözümleri için bir araya geldiklerini belirterek, "Çiftçilerimizin tarımla ilgili sorunlarını dinleyip ortak bir noktada karşılıklı görüş ve önerileri dinleyip çözüme ulaştırmayı hedefliyoruz. Emeği geçen herkese teşekkür ederim." dedi.

Toplantıya, Kaymakam Ömer Tuğrul Kundakçı, İl Tarım ve Orman Müdürü Ali Kılıç, Belediye Başkanı Tuncer Turus, İlçe Tarım ve Orman Müdürü Ahmet Ayhan, çiftçiler ve muhtarlar katıldı.

Kaynak: AA

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