Baskil Tarım Kredi Kooperatifi Müdürü\'nden Ziyaret

Baskil Tarım Kredi Kooperatifi Müdürü Hüseyin Bozkurt, Kaymakam Hasan Hüsnü Türker'i ziyaret etti
Kaymakam Türker, ilçenin üretimine büyük katkı sağlayan, sürekli üreticilerin yanında olan Tarım Kredi Kooperatifinin çalışmalarını takip ettiklerini belirtti.
Türker, Baskil Tarım Kredi Kooperatifi Müdürü Bozkurt'a görevinde başarı diledi.
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