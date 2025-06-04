Başmakçı\'da Okuma Bayramı Düzenlendi

Afyonkarahisar'ın Başmakçı ilçesinde "Okuma Bayramı" etkinliği gerçekleştirildi.
Birol İrfan Aşkar İlkokulu'nda eğitim gören ve okumayı öğrenen birinci sınıf öğrencilerine yönelik etkinlik düzenlendi.
Sınıf öğretmenlerinin rehberliğinde düzenlenen etkinlikte öğrenciler, okuma becerilerini sergiledi, çeşitli gösteriler sundu.
İlçe Milli Eğitim Müdürü Yasin Filiz, programda okumayı öğrenenleri tebrik etti.
Etkinliğe, Filiz'in yanı sıra öğretmenler ve öğrenciler katıldı.
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