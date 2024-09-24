Bataklığa Düşen İnek Kurtarıldı

Bataklığa düşen ineği itfaiye kurtardı
KAHRAMANMARAŞ - Kahramanmaraş'ta arazide otlanırken bataklığa düşen bir inek itfaiye ekiplerinin yardımıyla kurtarılarak sahibine teslim edildi.
Olay, Dulkadiroğlu İlçesi Genç Osman Mahallesi'ndeki kırsal alanda meydana geldi. Çevrede otlanan büyükbaş hayvanlardan biri bataklığa düştü.
Sahibi tarafından kurtarılamayan ineğin yardımına itfaiye ekipleri yetişti. Ekipler iş makinası yardımıyla ineği bulunduğu alandan çıkararak sahibine teslim etti.
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