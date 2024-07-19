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Batı Trakya'da, kuraklık nedeniyle yağmur duasına çıkıldı.

Gümülcine yakınlarındaki Sınırdere Köyü'nde, Gümülcine Seçilmiş Müftüsü İbrahim Şerif, cuma namazı öncesi vatandaşlara nasihatlerde bulunarak, yağmur duasının nasıl yapıldığını anlattı.

Şerif, "Duadan önce fakirlere sadaka verilmesi, herkesin günahlarından tövbe ve istiğfar etmesi, küs olanların barışması uygun olur." dedi.

Soydaşlar, daha sonra Şerif eşliğinde cuma namazını kıldıktan sonra yıl içinde yaşanan kuraklık nedeniyle yağmur yağması için dua etti.

Namazın ardından katılımcılara yemek ve aşure ikram edildi.