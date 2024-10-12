Batı Trakya Türkleri Atanmış Müftülere Tepki Gösterdi - Son Dakika
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Batı Trakya Türkleri Atanmış Müftülere Tepki Gösterdi

İskeçe'deki Çınar Camii'nde atanmış müftüler protesto edildi, seçilen müftüye destek verildi.

12.10.2024 01:46
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Batı Trakya Türkleri, İskeçe'deki Çınar Camii'nde Yunan devleti tarafından atanmış müftüleri protesto etti.

Batı Trakya Türk Azınlığı Danışma Kurulunun (BTTADK) yayımladığı açıklamada, 11 Ekim Cuma günü Eğitim ve Din İşleri Bakanlığı Genel Sekreteri Yorgos Kalancis'in de katılımıyla gerçekleşen İskeçe Medresesi'nin açılışına katılan atanmış müftülerin, açılışın ardından İskeçe'deki Aşağımahalle Çınar Camii'nde cemaatle birlikte Cuma namazını eda etmeye çalıştığı belirtildi.

Ancak Batı Trakya Türk Azınlığı mensuplarının bu duruma tepki göstererek atanmış müftüleri camiden uzaklaştırdıkları aktarılan açıklamada, cemaatin, Türk azınlık tarafından seçilen İskeçe Müftüsü Mustafa Trampa'ya sahip çıktıkları vurgulandı.

Açıklamada, Batı Trakya Türk Azınlığı'nın seçtiği liderlere makamlarının geri verilmesi ve bu tür provokatif girişimlerden kaçınılması gerektiğinin altı çizildi.

Yunanistan'da, Batı Trakya Türk Azınlığı'nın dini liderleri, müftüler ve azınlığa ait vakıfların idare heyetleri devlet tarafından atama yoluyla belirleniyor. Türk azınlık ise bu uygulamalara karşı çıkarak kendilerinin seçtiği müftülerin görev yapmasını istiyor.

Kaynak: AA

Kültür Sanat, Batı Trakya, Politika, Güncel, Çınar, Son Dakika

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