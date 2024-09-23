Batı Trakyalı Türklerden Müdür Atama Tepkisi - Son Dakika
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Batı Trakyalı Türklerden Müdür Atama Tepkisi

Türk azınlık okullarındaki müdür atamaları, encümen heyetlerinin itirazlarıyla haksız bulundu.

23.09.2024 18:18
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Batı Trakyalı Türkler, Türk azınlık ortaokul ve liselerindeki müdür atamalarıyla ilgili encümen heyetlerinin itirazlarının "haksız ve gerçek dışı" nitelendirilen açıklamaya tepki gösterdi.

Gümülcine ve İskeçe'deki Azınlık ortaokul ve liselerin encümen heyetlerince yayımlanan ortak açıklamada, Doğu Makedonya-Trakya Eyaleti İlköğretim ve Ortaöğretim Eğitim Müdür Vekili Marigula Kosmidu'nun müdür atamalarında kendilerini göz ardı ettiği ve bunun hem yasalara hem de uluslararası anlaşmalara aykırı olduğu vurgulandı.

Açıklamada, azınlık eğitiminin önemli bir kurumu olan encümen heyetlerinin yıllardır yürüttükleri görevlerin uluslararası ve ikili anlaşmalarla güvence altına alındığı hatırlatıldı.

Heyetlerin, bu doğrultuda müdür atamaları için söz hakkına sahip oldukları kaydedilerek, bu yılki atamalarda kasıtlı olarak görüşlerinin dikkate alınmadığı ifade edildi.

Türkçe ders veren Batı Trakyalı Türk öğretmenlerin encümen heyetleriyle iş sözleşmesi imzaladığı ve maaşlarının bu heyetlerce ödendiği hatırlatılan açıklamada, bu nedenle heyetlerin müdür atama sürecinde söz sahibi olmalarının gerektiği vurgulandı.

Azınlık eğitiminin Lozan Barış Antlaşması ile belirlendiğine dikkat çekilen açıklamada, Yunan devletinin bunu güvence altına alması gerektiğinin altı çizildi.

Gümülcine ve İskeçe'deki Türk ortaokul ve liselerinde bugüne kadar müdürlerin görev sürelerinin uzatılması veya değiştirilmesi gibi kararlar velilerce seçilen encümen heyetlerinin görüşü alınarak yapılırken Yunan hükümeti, 2 Eylül'de Gümülcine'deki Celal Bayar Azınlık Ortaokulu ve Lisesi'nde encümen heyetlerine danışmadan müdür değişikliği gerçekleştirmişti.

Bu durumu "hak ihlali" olarak gören Batı Trakyalı Türkler, Yunan hükümetinin Türk azınlık toplumunun kendi okulları üzerindeki söz hakkını gasbettiğini belirtiyor.

Kaynak: AA

Politika, Güncel, Eğitim, Hukuk, Son Dakika

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