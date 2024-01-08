 Son Dakika Son Dakika Son Dakika
Batmanlı Kadınlar Fransa'da Kadın Girişimcilerle Buluştu - Son Dakika
Üye Girişi

Batmanlı Kadınlar Fransa'da Kadın Girişimcilerle Buluştu

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı ile Tarım ve Orman Bakanlığı işbirliğiyle yürütülen 'Kadınların Kooperatifler Yoluyla Güçlendirilmesi Projesi' kapsamında Batmanlı kadınlar, Fransa'ya düzenlenen teknik geziye katıldı. Gezi sırasında kadın girişimcilerle bir araya gelen kadınlar, üretim ve pazarlama konularında tecrübelerini paylaştı. Ayrıca, kendi ürettikleri incir cipsini de Fransa'daki kooperatiflere hediye ettiler.

Batmanlı Kadınlar Fransa\'da Kadın Girişimcilerle Buluştu
08.01.2024 - 16:19,
Abone Ol

Batmanlı kadınlar, Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı ile Tarım ve Orman Bakanlığı işbirliğiyle yürütülen "Kadınların Kooperatifler Yoluyla Güçlendirilmesi Projesi" kapsamında Fransa'ya düzenlenen teknik geziye katıldı.

Kentte faaliyet yürüten Toplumsal Değişme ve Emekçi Kadın Girişimi Kooperatifi Başkanı Deniz Yıldız Maslak ile Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğünde görevli Gülcan Çetin, 31 ilden gelen katılımcıların da katıldığı gezi ile Fransa'daki kadın girişimcilerle bir araya geldi, üretim ve pazarlama konularında tecrübelerini paylaştı.

Maslak, AA muhabirine, gezinin kendileri açısından faydalı olduğunu belirterek, şunları kaydetti:

"Amacımız kadınların iş sahibi olması, yöresel ürünlerin tanıtımı ve ekonomiye kazandırılması. Fransa'daki kooperatifleri ve birlikleri gezerek, tarımsal ve toplumsal fayda sağlayan kooperatifleri görme imkanımız oldu. ???????Onların deneyimlerinden faydalanmış olduk. İlerleyen süreçteki projelerimize orada gördüklerimizi yansıtarak yeni projeler hazırlayacağız. Aynı zamanda kendi ürettiğimiz incir cipsini de Fransa'ya götürdük ve oradaki kooperatiflere hediye ettik."

Kaynak: AA
YORUMLAR

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı, Tarım ve Orman Bakanlığı, Emekçi, Fransa, Uluslararası İlişkiler, Kadın, Ekonomi, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Batmanlı Kadınlar Fransa'da Kadın Girişimcilerle Buluştu - Son Dakika


17:06
Lüks istekler bardağı taşırdı! Devrim Özkan ve Torreira'nın destansı aşkı kavgayla bitti Lüks istekler bardağı taşırdı! Devrim Özkan ve Torreira'nın destansı aşkı kavgayla bitti
17:00
Fatih Karagümrük, 2 yıldız ile yollarını ayırdı Fatih Karagümrük, 2 yıldız ile yollarını ayırdı
16:26
Malatya'da 4.4 büyüklüğünde deprem! Çevre illerden de hissedildi Malatya'da 4.4 büyüklüğünde deprem! Çevre illerden de hissedildi
15:47
Yüzde 28 zammı yetersiz bulan taksiciler, UKOME toplantısının yapıldığı binayı taş yağmuruna tuttu Yüzde 28 zammı yetersiz bulan taksiciler, UKOME toplantısının yapıldığı binayı taş yağmuruna tuttu
15:28
Sunucunun yaptığı şakaya sinirlenen ünlü şarkıcı Taylor Swift, Altın Küre'yi terk etti Sunucunun yaptığı şakaya sinirlenen ünlü şarkıcı Taylor Swift, Altın Küre'yi terk etti
15:20
İstanbul'da toplu ulaşıma yüzde 18, taksi ve servis ücretlerine yüzde 28 zam İstanbul'da toplu ulaşıma yüzde 18, taksi ve servis ücretlerine yüzde 28 zam
15:16
Ja Morant'ın röportaj sırasında muhabire bakmaması olay oldu Ja Morant'ın röportaj sırasında muhabire bakmaması olay oldu
15:14
Oğlu cinsel istismara uğradığını söylemişti! Ender Saraç'ın 22,5 yıl hapsi isteniyor Oğlu cinsel istismara uğradığını söylemişti! Ender Saraç'ın 22,5 yıl hapsi isteniyor

Son Dakika
17:06 Lüks istekler bardağı taşırdı! Devrim Özkan ve Torreira'nın destansı aşkı kavgayla bitti
17:00 Fatih Karagümrük, 2 yıldız ile yollarını ayırdı
16:26 Malatya'da 4.4 büyüklüğünde deprem! Çevre illerden de hissedildi
15:47 Yüzde 28 zammı yetersiz bulan taksiciler, UKOME toplantısının yapıldığı binayı taş yağmuruna tuttu
15:28 Sunucunun yaptığı şakaya sinirlenen ünlü şarkıcı Taylor Swift, Altın Küre'yi terk etti
15:20 İstanbul'da toplu ulaşıma yüzde 18, taksi ve servis ücretlerine yüzde 28 zam
15:16 Ja Morant'ın röportaj sırasında muhabire bakmaması olay oldu
15:14 Oğlu cinsel istismara uğradığını söylemişti! Ender Saraç'ın 22,5 yıl hapsi isteniyor
14:53 İsrail saldırılarında Gazze'de hayatını kaybedenlerin sayısı 23 bin 84'e yükseldi
14:33 Görüntüler Suudi Arabistan'dan! Eline taş alan çoban tek atışta dronu düşürdü
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda |  Reklam |  İletişim |  Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 8.01.2024 17:41:00. #1.12#
SON DAKİKA: Batmanlı Kadınlar Fransa'da Kadın Girişimcilerle Buluştu - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement