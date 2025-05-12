Bayat'ta Yağmur Duası Yapıldı

Çorum'un Bayat ilçesinde yağmur duası yapıldı.

Yatukcu Mahallesi muhtarlığı ve Yatukculular Kültür ve Yardımlaşma Derneğince düzenlenen yemeğe mahalle sakinlerinin yanı sıra çevre il ve ilçelerde ikamet eden mahalle sakinleri de katıldı.

Çaltı mevkisinde kılınan namazın ardından yağmur yağması ve yılın bereketli geçmesi için dua edildi.

Duanın ardından gelen misafirlere ikramlarda bulunuldu.