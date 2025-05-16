Çorum'un Bayat ilçesinde 38 kişilik hac kafilesi, dualarla kutsal topraklara uğurlandı.
Cuma namazı çıkışı Cumhuriyet meydanında düzenlenen tören törende hacı adayları için dua edildi.
Bayat İlçe Müftülüğü ve Bayat Belediyesince düzenlenen törenin ardından 38 hacı adayı, kutsal topraklara gitmek üzere yola çıktı.
Törene Bayat Kaymakamı Kerem Yüce, Belediye Başkanı Ahmet Bahadır Ünlü, İlçe Müftüsü Türker Doğan, daire amirleri ve vatandaşlar katıldı.
Son Dakika › Güncel › Bayat'tan 38 Hacı Adayı Uğurlandı - Son Dakika
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