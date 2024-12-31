Bayburt\'ta 3 Kilogram Kaçak Altın Ele Geçirildi

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Bayburt'ta, ülkeye yasa dışı yollarla getirildiği belirlenen 3 kilogram külçe altın ele geçirildi.

İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, kaçakçılıkla mücadele kapsamında yol kontrol ve emniyet uygulamasında bir aracı durdurdu. Otomobilde yapılan aramada 3 kilogram külçe altın bulundu.

Gözaltına alınan V.M, A.A. ve Y.M, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

Şüphelilerden ikisi savcılık tarafından serbest bırakıldı. Y.M. ise çıkarıldığı hakimlikçe yurt dışı çıkış yasağı ve adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.