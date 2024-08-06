Bayburt'ta bulunan Arap tavşanı doğaya bırakıldı

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Bayburt'ta bulunan Dünya Doğa ve Doğal Kaynakları Koruma Birliğinin (IUCN) "kırmızı liste"sindeki Arap tavşanı, doğaya bırakıldı.

Doğa Koruma ve Milli Parklar Genel Müdürlüğü (DKMP) 12. Bölge Müdürlüğünün sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, Bayburt'ta bir vatandaşın kırsal alanda bulduğu Arap tavşanını, Trabzon Kuş Parkı'na getirdiği belirtildi.

Arap tavşanının, DKMP 12. Bölge Müdürlüğü ekiplerince parktan alınarak veteriner kontrolünden geçirildiği vurgulanan paylaşımda, Trabzon'da yaşam alanı olmayan hayvanın, Gümüşhane'de doğal yaşam alanına bırakıldığı kaydedildi.