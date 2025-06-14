Bayburt’ta CHP Mitingi: İmamoğlu'na Destek - Son Dakika
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Bayburt’ta CHP Mitingi: İmamoğlu'na Destek

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Bayburt’ta CHP Mitingi: İmamoğlu\'na Destek
14.06.2025 17:18
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Bayburt’ta CHP Mitingi: İmamoğlu\'na Destek
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CHP'nin Bayburt'taki mitinginde vatandaşlar, adalet ve Ekrem İmamoğlu için destek mesajları verdi.

(BAYBURT)- CHP'nin "Millet İradesine Sahip Çıkıyor" mitinglerinin onuncusunun adresi Bayburt oldu. Yoğun sağanak yağışa rağmen miting meydanını terk etmeyen bir vatandaş, "Bu iktidar gitsin, yeter. Adalet, hukuk istiyorum" derken, bir başka vatandaş, "Yavaş yavaş geliyoruz. Özel özel ilerliyoruz" ifadesini kullandı.

CHP'nin Cumhurbaşkanı adayı Ekrem İmamoğlu'na özgürlük ve erken seçim talebiyle her hafta sonu Türkiye'nin farklı bir ilinde düzenlenen "Millet İradesine Sahip Çıkıyor" mitingi Bayburt'ta yapıldı. Mitingi katılan vatandaşlar, ANKA Haber Ajansı'na düşencelerini dile getirdi.

Mitingte yağan yağmura rağmen meydanı terk etmeyen bir yurttaş, "Cumhurbaşkanı yapacağız Ekrem Başkan'ı. Hemşehrisi olarak ölümüne seviyoruz" diye konuştu.

Bir başka Bayburtlu yurttaş ise "Yavaş yavaş geliyoruz. Özel özel ilerliyoruz" dedi.

Trabzon'dan tek başına geldiğini belirten bir diğer yurttaş da, "Trabzon'dan tek başıma geldim. İmamoğlu oğluma selam gönderiyorum. Rahmet diliyorum Ferdi Başkan'a. Günlerdir ağlıyoruz" ifadelerini kullandı.

"İmamoğlu için geldim, adalet için geldim"

İliç Maden Faciası'nda oğlunu kaybeden Erzincanlı yurttaş ise, "İmamoğlu için geldim, adalet için geldim. Bunlar gitsinler artık. Bir oğlum vardı elimden aldılar. Oğlumu İliç Madeni'nde kaybettim. Bunlar yüzünden kaybettim. Bu iktidar gitsin, yeter. Adalet, hukuk istiyorum"  dedi.

" Siyaset, insanların ihtiyaçlarını gidermek demektir"

CHP'ye, Bayburt'ta miting yaptığı için teşekkürlerini bildiren bir başka Bayburtlu yurttaş da, "Siyaset; insanları birleştirmek, kaynaştırmak demektir. Siyaset, insanların ihtiyaçlarını gidermek demektir. Birbirleriyle savaşmak demek değildir. Bayburt'a geldikleri için teşekkür ederiz. Onlar bizim baş tacımız" diye konuştu.

"Betonlaşma, israf çok"

Bayburt'un sorunlarını dile getiren başka bir Bayburtlu yurttaş da, "Ankaralardan gelmiş Başkan. Bizim de burada olmamız gerekiyor. Bayburt'un sorunları çok. 1993 yıllarında yapılmış köylerde kanallarımız var, içinde su yok. Burada keyfi harcamalar çok. Betonlaşma, israf çok. İşsizliğe de değindiği iyi oldu Başkan'ın. Çok işsiz insanımız var. İnsanlar kaçak olarak yurtdışına veya diğer illere gidiyor. Yazık bu memlekete" değerlendirmelerinde bulundu.

Kaynak: ANKA

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Son Dakika Güncel Bayburt’ta CHP Mitingi: İmamoğlu'na Destek - Son Dakika

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