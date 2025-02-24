Bayburt'ta Düzensiz Göçmen Operasyonu - Son Dakika
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Bayburt'ta Düzensiz Göçmen Operasyonu

Yasa dışı yollarla yurda giren 7 göçmen ve 3 şüpheli yakalandı; 1 kişi tutuklandı.

24.02.2025 14:16
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Bayburt'ta yasa dışı yollarla yurda girdiği belirlenen 7 düzensiz göçmen yakalandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Göçmen Kaçakçılığıyla Mücadele ve Hudut Kapıları Şubesi ekiplerinin göçmen kaçakçılığının önlenmesine yönelik çalışmaları devam ediyor.

Kentte yapılan operasyonda 7 düzensiz göçmenle göçmenlerin kaçak geçişlerini organize ettikleri iddia edilen 3 şüpheli yakalandı.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen 3 şüpheliden 2'si adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı, 1 kişi tutuklandı.

Düzensiz göçmenler ise emniyetteki işlemlerinin ardından sınır dışı edilmek üzere Bayburt Geri Gönderme Merkezi'ne teslim edildi.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Bayburt'ta Düzensiz Göçmen Operasyonu - Son Dakika

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