Bayburt\'ta Hakaret Davası Uzlaşmayla Sonuçlandı

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Bayburt'ta bir kişi, kendisine hakaret ettiğini ileri sürdüğü kayınbiraderi hakkında SMA hastası çocuğa bağış yapması şartıyla şikayetinden vazgeçti.

Adalet Bakanlığı tarafından hukuk sistemine kazandırılan uzlaştırma müessesesi ile soruşturma ve kovuşturma dosyaları, daha az masrafla ve kısa sürede çözüme kavuşturuluyor.

Kentte yaşayan Y.L, kendisine hakaret ettiği iddiasıyla eşinin kardeşi E.L'den şikayetçi oldu. Y.L'nin şikayeti üzerine E.L. hakkında "hakaret" suçundan soruşturma başlatıldı.

Bayburt Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen çalışma sonrası dosya, suçun uzlaşma kapsamına girmesi nedeniyle uzlaştırma bürosuna gönderildi.

Uzlaştırmacıyla yapılan görüşmelerde taraflar, edimli olarak uzlaşmayı kabul edeceğini iletti.

Bunun üzerine Y.L, E.L'nin SMA hastası Cennet Su adına başlatılan kampanyaya 7 bin lira bağış yapmasını istedi.

Teklifi kabul eden E.L, hesaba bağışta bulunarak ceza almaktan kurtuldu.