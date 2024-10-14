Bayburt\'ta Kaçak Silah Operasyonu

Bayburt'ta düzenlenen kaçakçılık operasyonunda 3 tabanca ile tüfek ele geçirildi.
İl Jandarma Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, İ.A'nın Trabzon'dan temin ettiği silahları Bayburt'un Demirözü ilçesinde satmaya çalıştığı ihbarı üzerine harekete geçti.
Şüpheliye ait kamyonette arama yapan ekipler, 3 tabanca, tüfek, 3 şarjör, 18 fişek ve 165 mermi ele geçirdi.
Gözaltına alınan İ.A, savcılıkta ifadesinin alınmasının ardından tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldı.
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