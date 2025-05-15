Bayburt\'ta Kaçak Tütün Operasyonu

Bayburt'ta gerçekleştirilen kaçak tütün operasyonunda 1 şüpheli hakkında adli işlem yapıldı.

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, kaçakçılığın önlenmesine yönelik çalışmalarını sürdürdü.

Ekipler, durumundan şüphelendikleri bir aracı durdurarak arama yaptı. Araç içerisinde 180 kilogram kaçak tütün ile 8400 adet içi tütün doldurulmuş makaron ele geçirildi.

Olayla ilgili yakalanan 1 şüpheli hakkında adli işlem uygulandı.