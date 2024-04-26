Bayburt'ta Kaybolan Büyükbaş Hayvanlar Dron Yardımıyla Bulundu - Son Dakika
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Bayburt'ta Kaybolan Büyükbaş Hayvanlar Dron Yardımıyla Bulundu

Bayburt\'ta Kaybolan Büyükbaş Hayvanlar Dron Yardımıyla Bulundu

Bayburt'un Demirözü ilçesine bağlı Akyaka köyünde çarşamba günü meraya bırakılan 9 büyükbaş hayvanın kaybolduğu ihbarı üzerine jandarma ekipleri dron yardımıyla arama çalışması başlattı. İki günlük aramanın ardından hayvanlar Bani mezrasında bulundu. Köylüler, hayvanlarını teslim alarak jandarma ekiplerine teşekkür etti.

26.04.2024 15:03
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Bayburt'ta köylülerin kaybolan büyükbaş hayvanları, jandarma ekiplerince dron yardımıyla bulundu.

Demirözü ilçesine bağlı Akyaka köyünde çarşamba günü meraya bırakılan 9 büyükbaş hayvanın kaybolduğu ihbarı üzerine jandarma ekipleri çalışma başlattı.

Jandarma, dron destekli iki günlük aramanın ardından hayvanları Bani mezrasında buldu.

Hayvanlarını teslim alan köylüler, jandarma ekiplerine teşekkür etti.

Kaynak: AA

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SON DAKİKA: Bayburt'ta Kaybolan Büyükbaş Hayvanlar Dron Yardımıyla Bulundu - Son Dakika
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