Bayburt\'ta Kaybolan Büyükbaş Hayvanlar Dron Yardımıyla Bulundu

Bayburt'ta köylülerin kaybolan büyükbaş hayvanları, jandarma ekiplerince dron yardımıyla bulundu.
Demirözü ilçesine bağlı Akyaka köyünde çarşamba günü meraya bırakılan 9 büyükbaş hayvanın kaybolduğu ihbarı üzerine jandarma ekipleri çalışma başlattı.
Jandarma, dron destekli iki günlük aramanın ardından hayvanları Bani mezrasında buldu.
Hayvanlarını teslim alan köylüler, jandarma ekiplerine teşekkür etti.
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