Bayburt'ta cip ile otomobilin çarpışması sonucu 2 kişi yaralandı.
Bayburt- Gümüşhane kara yolu Yolaltı köyü kavşağında, A.A. (60) idaresindeki 69 AG 695 plakalı cip ile O.K'nin (25) kullandığı 06 GSG 89 plakalı otomobil çarpıştı.
Kazada yaralanan sürücüler, sağlık ekiplerince Bayburt Devlet Hastanesine kaldırıldı.
Son Dakika › Güncel › Bayburt'ta Kaza: 2 Yaralı - Son Dakika
Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.
Sizin düşünceleriniz neler ?