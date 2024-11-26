Bayburt'ta Okullara Kar Tatili

Güncel

Bayburt'ta kar nedeniyle il genelindeki tüm okullarda yarın eğitime ara verildi.

Valilikten yapılan açıklamada, kent genelinde yoğun kar yağışının etkili olduğu belirtildi.

Yağış nedeniyle yollarda buzlanma ve ulaşımda olumsuzluk yaşanabileceği aktarılan açıklamada, il genelinde Milli Eğitim Bakanlığına bağlı resmi/özel tüm örgün ve yaygın eğitim kurumlarında 27 Kasım Çarşamba günü eğitim öğretime 1 gün süreyle ara verildiği bildirildi.

Açıklamada, engelli ve hamile kamu çalışanlarının da aynı gün idari izinli sayılacağı kaydedildi.