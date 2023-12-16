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Bayburt'ta trafik kazası: 1 ölü, 1 yaralı - Son Dakika
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Bayburt'ta trafik kazası: 1 ölü, 1 yaralı

Bayburt-Erzurum kara yolu Erzurum Köprüsü üzerinde meydana gelen trafik kazasında, bir kişi hayatını kaybetti, bir kişi yaralandı. Kazada, sürücü kontrolü kaybederek kaldırıma, bariyerlere ve ağaca çarptıktan sonra durabildi. Yaralanan sürücü hastaneye kaldırıldı ve yol kaza nedeniyle kısa süreliğine kapatıldı.

Bayburt\'ta trafik kazası: 1 ölü, 1 yaralı
16.12.2023 - 01:53,
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Bayburt'ta meydana gelen trafik kazasında, bir kişi hayatını kaybetti, bir kişi yaralandı.

Ömer Faruk T'nin (21) kullandığı 69 AF 058 plakalı otomobil, Bayburt- Erzurum kara yolu Erzurum Köprüsü üzerinde, sürücüsünün kontrolü kaybetmesi sonucu önce kaldırıma, daha sonra bariyerlere ve ağaca çarptıktan sonra durabildi.

İhbar üzerine kaza yerine gelen 112 Acil Sağlık ekipleri, otomobilde bulunan Umut Karadağ'ın (18) yaşamını yitirdiğini belirledi.

Yaralanan sürücü Ömer Faruk T, sağlık ekiplerince Bayburt Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Kaza nedeniyle bir süre kapanan yol, aracın kaldırılmasının ardından yeniden ulaşıma açıldı.

Öte yandan, kaza anına ait güvenlik kamerası görüntüsü ortaya çıktı. Görüntülerde, otomobilin kent merkezi güzergahına doğru seyrederken, önce sağa doğru yönelerek kaldırıma, daha sonra soldaki bariyerlere ve ağaca çarparak durması yer alıyor.

Kaynak: AA
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Bayburt, Erzurum, Ömer, Son Dakika

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