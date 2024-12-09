Bayburt'ta Uyuşturucu Operasyonu

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Bayburt'ta bir kişinin üzerinde yapılan aramada 3 sentetik ecza ile 16,96 gram esrar ele geçirildi.

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri narkotik madde kullanımı, imal ve ticaretinin önlenmesi amacıyla yapılan saha çalışmalarını sürdürüyor.

Bu kapsamda durumundan şüphelendikleri bir kişi üzerinde arama yapan ekipler, 3 sentetik ecza ve 16,96 gram esrar maddesi ele geçirdi.

Şüpheli şahıs hakkında "uyuşturucu madde kullanmak" suçundan adli işlem yapıldı.