Bayburt Valisi Mustafa Eldivan, yağıştan zarar gören tarım arazilerini inceledi

Güncel

Bayburt Valisi Mustafa Eldivan, merkeze bağlı Kırkpınar ve Manas köylerinde yağıştan zarar gören tarım arazilerinde incelemelerde bulundu.

Çiftçilere geçmiş olsun dileklerini ileten Eldivan, Tarım ve Orman Müdürlüğünün gerekli hasar tespit çalışmalarını yaptığını, zarar görenlere gerekli desteğin sağlanacağını söyledi.

Köy sakinlerinin taleplerini dinleyen Eldivan, bunların işleme koyulması için ilgili kurumlara talimat verdi.

Bayburt'ta 3 gündür etkili olan sağanak ve dolu nedeniyle 6 bin dekar ekili tarım arazisi zarar gördü, bazı köylerde yollar kapandı.