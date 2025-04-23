Baykuş Yavrusu İtfaiye Tarafından Kurtarıldı

Tokat'ın Niksar ilçesinde bir dairenin aspiratörüne sıkışan baykuş yavrusu, itfaiye ekiplerince kurtarıldı.
Bağlar Mahallesi'nde Semih Yılmaz'a ait dairenin davlumbaz aspiratörüne baykuş yavrusu sıkıştı. Yılmaz, durumu Niksar Belediyesi itfaiye ekiplerine haber verdi.
Ekiplerin yaklaşık 10 dakikalık çalışması sonucu baykuş sıkıştığı yerden kurtarıldı.
Veterinerin gerekli kontrolleri yapmasının ardından baykuş yavrusunun doğaya salınacağı belirtildi.
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