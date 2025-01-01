Bayraklı Belediye Başkanı İrfan Önal'dan Yeni Yıl Mesajı - Son Dakika
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Bayraklı Belediye Başkanı İrfan Önal'dan Yeni Yıl Mesajı

Bayraklı Belediye Başkanı İrfan Önal, yeni yıl dolayısıyla yayınladığı videoda birlik ve beraberlik vurgusu yaparak 2025 yılı hedeflerine değindi. Önal, tüm yurttaşlarla birlikte daha yaşanabilir bir Bayraklı için çalışacaklarını söyledi.

01.01.2025 13:22  Güncelleme: 15:30
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(İZMİR) - Bayraklı Belediye Başkanı İrfan Önal, yeni yıl dolayısıyla paylaştığı videoda birlik ve beraberlik mesajı verdi. Önal, "2025 yılı da yine tüm yurttaşlarımızla birlikte yürüyeceğimiz ve hayallerimizi somutlaştıracağımız bir yıl olacak" dedi.

Bayraklı Belediye Başkanı İrfan Önal, yeni yıl dolayısıyla bir video yayınladı. Önal, birlik ve beraberlik mesajı verdiği videosunda 2025 yılı hedeflerine de değindi. Sosyal medya hesabından paylaştığı videoda herkesin yeni yılını kutlayan Önal, şunları söyledi:

"Geride bıraktığımız yıl, ülkemizde ve dünyada gerçekleşen tüm olayları sadece gözlemlediğimiz değil, sorumluluk aldığımız ve her alanda zorlu günlerden geçtiğimiz bir yıl oldu. Cumhuriyetimizin 101'inci yılını gururla kutlarken kentimizin afetler karşısındaki kırılganlığından, sosyoekonomik dar boğazına, beraberinde gelen tüm bireysel ve toplumsal sorunlara tanıklık ettik. Bu süreç içinde, tüm paydaşlarımızla, yetki alanınımız çerçevesinde yerel ve genel sorunlara çözümler üretip, adımlar attık. 2025 yılı da yine tüm yurttaşlarımızla birlikte yürüyeceğimiz ve hayallerimizi somutlaştıracağımız bir yıl olacak. İş birliği ve dayanışma içinde; eşit, adil, aydınlık bir gelecek ve daha yaşanabilir bir Bayraklı için çalışmaya devam edeceğiz. Bu duygu ve düşüncelerle yeni yılın; başta Bayraklımıza olmak üzere ülkemize sağlık, mutluluk ve huzur getirmesini temenni ediyor, hepimizin hayatında güzelliklere kapı açmasını diliyorum."

Kaynak: ANKA

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Son Dakika Güncel Bayraklı Belediye Başkanı İrfan Önal'dan Yeni Yıl Mesajı - Son Dakika

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SON DAKİKA: Bayraklı Belediye Başkanı İrfan Önal'dan Yeni Yıl Mesajı - Son Dakika
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