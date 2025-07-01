Bayramören ilçesinde huzur ve güvenliğine yönelik değerlendirme toplantısı gerçekleştirildi.
Kaymakam Hikmet Saka başkanlığında, makamında düzenlenen toplantıda, ilçenin huzur ve güvenliğine ilişkin değerlendirmeler yapıldı.
Toplantıya, İlçe Emniyet Amiri Osman Şenyürek ve İlçe Jandarma Komutanı Teğmen Oğuzhan Soyyılmaz katıldı.
Son Dakika › Güncel › Bayramören'de Güvenlik Toplantısı - Son Dakika
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