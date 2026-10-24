Bayrampaşa'da alev alan panelvan itfaiyeyle söndürüldü, kullanılamaz hale geldi

Bayrampaşa'da alev alan panelvan itfaiyeyle söndürüldü, kullanılamaz hale geldiGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Bayrampaşa'da O3 Otoyolu Aksaray istikametinde seyir halindeki panelvandan dumanlar yükseldi ve araç alev aldı. Sürücünün emniyet şeridine çektiği panelvan itfaiye ekiplerince söndürüldü, araç kullanılamaz hale gelirken o anlar cep telefonuyla kaydedildi.
Bayrampaşa'da, panelvanda çıkan yangın söndürülürken araç kullanılamaz hale geldi.
O3 Otoyolu Bayrampaşa mevkisinde Aksaray istikametine seyir halinde olan panelvandan dumanlar yükselmeye başladı. Sürücünün emniyet şeridine çektiği araç, kısa sürede alev aldı.
İhbar üzerine olay yerine itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi.
Polis ekipleri çevrede güvenlik önlemi alırken, yangın itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürüldü.
Panelvan kullanılamaz hale gelirken, yangın cep telefonu kamerasıyla kaydedildi.
Kaynak: AA
Sizin düşünceleriniz neler ?