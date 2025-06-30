Bayrampaşa\'da Yangın Söndürüldü

Bayrampaşa'da, sanayi sitesinde hurda, palet ve çöplerin bırakıldığı alanda çıkan yangın söndürüldü.

Terazidere'de bulunan Bıçak Sanayi Sitesi'nde hurda, palet ve çöplerin istiflendiği boş alanda henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

İhbar üzerine bölgeye polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi.

İtfaiye ekiplerinin müdahalesiyle yangın söndürüldü.