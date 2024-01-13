Bayrampaşa\'daki Sanayi Sitesinde Yangın Çıktı

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Bayrampaşa'daki sanayi sitesinin iki blokunda çıkan yangına itfaiye ekipleri müdahale ediyor.
İşkent Sanayi Sitesi'nin A ve D bloklarında henüz belirlemeyen nedenle yangın çıktı.
A blokta ikinci katta, D blokta zemin katta tahta palet üretimi yapılan iş yerinde çıkan yangına müdahale için olay yerine itfaiye ekipleri sevk edildi.
A blokta mahsur kalan işçiler, itfaiye ekiplerince tahliye edildi, işçilerin sağlık kontrolleri yapıldı.
Yangını söndürme çalışmaları devam ediyor.
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