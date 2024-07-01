Bazgiret Şelalesi: Görsel Şölen

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Bazgiret Şelalesi ziyaretçilerine görsel şölen sunuyor

ARTVİN - Artvin'in Şavşat ilçesinde bulunan Bazgiret Şelalesi, karların erimesiyle coşkulu bir şekilde akıyor. Şelale, yerli ve yabancı turistlerin ilgisini çekerken, görsel bir şölen sunuyor.

Artvin'in "sakin şehir" ünvanlı Şavşat ilçesinde Bazgiret Şelalesi en coşkulu dönemini yaşıyor. Karçal Dağları'nda karların erimeye başlamasıyla coşkulu akan şelale göz kamaştırıyor.

Bozulmamış doğasıyla ahşap mimarisi ve kültürüyle yıllara meydan okuyan Maden köyü ziyaretçilerine, şehir gürültüsünden ve stresinden uzak bir ortam sunuyor.

Bin 800 rakımlı Maden köyü, aynı zamanda muhteşem bir şelaleyi de içinde barındırıyor. Ahşap evleri ve doğal yaşamı görmeye gelen yerli ve yabancı turistleri, Maden köyü şelalesini görünce hayran kalıyor. Şelaleyi görmek isteyenler, yeşillikler arasında dar patika yollardan geçerek yaklaşık 40 dakikalık doğa yürüyüşü sonrası sarp kayalıkların arasından dökülen suyun eşsiz manzarası ile buluşuyor.

2 bin rakımda kayaların arasından 3 kademede dereye dökülen şelale ve yol üzerinde bulunan göl yerli ve yabancı turistlerin ilgisini çekiyor.