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BEDK, 2023'te 1638 bilgi edinme başvurusunu sonuçlandırdı - Son Dakika
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BEDK, 2023'te 1638 bilgi edinme başvurusunu sonuçlandırdı

Bilgi Edinme Değerlendirme Kurulu (BEDK), 2023 yılında idari kurumlarca bilgi edinme talepleri reddedilen kişilerce yapılan 1672 başvurudan 1638'ini sonuçlandırdı. BEDK'nin verdiği kararlar idareyi bağlayıcı nitelikte olup, başvurucular mahkemelere başvurabilir. 86 ülkenin vatandaşları da bilgi talebinde bulunabiliyor ancak bazı istisnai durumlar paylaşılmıyor.

BEDK, 2023\'te 1638 bilgi edinme başvurusunu sonuçlandırdı
30.12.2023 - 11:13,
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Bilgi Edinme Değerlendirme Kurulu (BEDK), 2023 yılında idari kurumlarca bilgi edinme talepleri reddedilen kişilerce yapılan 1672 başvurudan 1638'ini sonuçlandırdı.

AA muhabirinin derlediği bilgilere göre, vatandaşların 2004'te yürürlüğe giren Bilgi Edinme Hakkı Kanunu kapsamında köyler hariç olmak üzere mahalli idareler, kamu kurum ve kuruluşları ile meslek odalarından bilgi ve belge talebinde bulunma hakkı bulunuyor.

Çeşitli sebeplerle idari kurumlarca talepleri reddedilen kişiler, 15 gün içinde BEDK'ye başvurabiliyor.

Bu kapsamda BEDK'ye 2023'te 1672 başvuru yapıldı. Bunlardan 1638'i Kurul tarafından karara bağlandı.

BEDK, söz konusu başvurularda 228 kısmen kabul/kısmen ret, 321 usulden ret, 707 ret, 4 usulden kabul, 150 kabul, 36 kapsam dışı ve yönlendirme, 34 incelemeye alma kararı verdi.

Başvurulardan evrakını eksik göndermiş olduğu anlaşılan kişiler için de 158 kişi veya kamu kurumundan belge istendi.

Kurul, 2022'de 1954, 2021'de 1399, 2020'de 1140, önceki yıllardan kalan 1407 dosyayı da karara bağladı. Böylece BEDK'nin 4 yılda verdiği toplam dosya sayısı 7538 olarak kayıtlara geçti.

86 ülkenin vatandaşları da bilgi talebinde bulunabiliyor

Bilgi Edinme Hakkı Kanunu kapsamında, BEDK tarafından verilen kararlar tavsiye değil, idareyi bağlayıcı olma niteliğini taşıyor.

Başvurucular, kurul kararlarını idare mahkemesi, istinaf ve Danıştaya da taşıyabiliyor.

Dışişleri Bakanlığının 19 Mayıs 2022 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan tebliği kapsamında karşılıklılık ilkesi gereği 86 ülkenin vatandaşları da bilgi edinme başvurusunda bulunabiliyor.

Devlet sırrı, ticari sır, özel hayatının gizliliğine ilişkin bilgiler ile kişisel nitelikteki bilgiler ve benzeri durumlar ise Kanun kapsamında "istisnai durum" olarak tanımlandığından paylaşılmıyor.

Kaynak: AA
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Kamu, Mahkeme, Uluslararası İlişkiler, Hukuk, Politika, Güncel, Son Dakika

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